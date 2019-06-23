Дело об исчезнувшей женщине

В отделение Московского уголовного розыска поступает заявление об исчезновении женщины. У всех, кто, казалось, мог быть замешан в этом таинственном деле, есть алиби. Однако агенты МУР чувствуют, что за молчанием этих людей кроется тайна…

9 декабря 1923 года Ольга Чумакова собирает все свои вещи и сбережения и направляется на Виндавский* вокзал в Москве. После этого от нее нет никаких вестей: женщина исчезает. Что с ней случилось в пути? И замешан ли в этом ее попутчик, который, по словам его родных, даже не покидал свой дом в декабре? Это предстоит выяснить агентам Московского уголовного розыска. Для этого им нужно шаг за шагом распутать клубок таинственных и противоречивых подробностей.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Центральным музеем МВД, где хранится книга "Искусство расследования преступлений" Владимира Громова.

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