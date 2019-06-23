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Страх бедности

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Пениафобия - боязнь обнищания - одна из самых серьезных фобий человечества. Хватит ли денег на аренду квартиры? А сможете ли когда-нибудь купить своё жилье? Вы отказываете себе в поездках, развлечениях, покупках, а потом "срываетесь" и наоборот просаживаете ползарплаты.… Вы одержимы страхом бедности, а точнее, как этим бедным не стать.

Пениафобия – страх бедности - один их самых разрушительных страхов человека. В тяжелой форме от пениафобии страдают около 3% населения всей планеты. Фобия часто приобретает форму тяжелого психического отклонения, которое требует профессионального вмешательства. Но в том или ином виде страх бедности и страх обнищания характерен почти для каждого.

Чего же на самом деле мы боимся, когда испытываем страх к воображаемой потенциальной нищете? Полезен ли этот страх? Стимулирует ли он зарабатывать больше и тратить разумнее или, напротив, сковывает разум и верно ведет к тому, чего вы боитесь. Что вы пережили в детстве такого, что теперь мешает быть свободным от мысли о сбережениях? Как выстроить свою жизнь и карьеру, чтобы не разрушаться страхом бедности?

Вместе с психологом и тренером Александром Шаховым, экспертом по карьере Верой Романовой и носителем страха Чингисом Индраевым разбираемся, как изменить свое отношение к деньгам, а страх бедности превратить из врага в помощника в решении личных и профессиональных проблем.

Слушайте и бойтесь правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (111)

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