Архитектор лиц. Как метод Герасимова упростил работу историкам и полиции

История о Михаиле Герасимове — основоположнике всех современных технологий по пластической и цифровой реконструкции внешности. Антрополог и скульптор, он помог раскрыть тысячи уголовных дел по всему миру и реконструировать внешность наших предков. Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева.

Эта история — о выдающемся советском антропологе и скульптуре Михаиле Герасимове, создавшем методику реконструкции внешности. Благодаря методу ученого удалось с абсолютной точностью восстановить внешность многих исторических личностей, живших столетия назад, в том числе Ивана Грозного и Ярослава Мудрого. Именно Герасимов стал основоположником всех современных технологий по пластической и цифровой реконструкции внешности.

Его исследованиями заинтересовались в уголовном розыске и сразу же начали использовать их на практике. До сих пор детективы по всему миру обращаются к его методу, чтобы установить личность человека, чье лицо было обезображено до неузнаваемости.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева, в экспозиции которого выставлены антропологические реконструкции Михаила Герасимова.

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