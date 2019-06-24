Авидзба: совсем скоро местные вина "заговорят на абхазском языке"

Главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, что скоро его мечта воплотится в реальность и появится особая линейка местных вин.

"У нас свой почерк, свой путь, свои вкусовые гаммы. У нас достойные вина, особенно группа из сорта изабелла. Наши вина в одном ряду с теми, которые изготавливаются в Краснодарском крае, несмотря на то, что там совершенно другой уровень финансирования. Мы все время с ними голова в голову, как в бегах на скачках.

Мы высадили абхазские аборигенные сорта винограда. Это "акачич", "ауасархуы", "агбажь", "ачкыкажь", и другие. Я работаю 55 лет виноделом, моя мечта, чтобы однажды, а это будет скоро, чтобы у потребителя были вина, которые "разговаривают по-абхазски". Я думаю, мы скоро воплотим мою мечту в жизнь", - сказал Авидзба.

Он отметил, что с воплощением его мечты в жизнь, появится другая, особая линейка вин.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.