Боец Агрба о победе в Чемпионате мира по версии FCF-MMA: я не удивлен

С каким настроем Энри Агрба ехал на соревнования в Кисловодск за званием чемпиона мира по рукопашному бою, спортсмен рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

Боец из Абхазии Энри Агрба стал чемпионом мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам спортсмен.

Как сообщил Агрба, в соревнованиях принимало участие много спортсменов из разных стран.

"Первый бой у меня проходил с бойцом из Киргизии, он тоже неплохой спортсмен. Ранее я уже боролся с киргизами, все они очень крепкие бойцы. По очкам я выиграл. Второй бой я бился с россиянином, у него я выиграл по очкам. А финальная встреча у меня проходила с дагестанцем из сборной России. Во втором раунде я выиграл у него с помощью болевого приема", - рассказал Энри Агрба.

Спортсмен отметил, что победа не стала для него неожиданностью.

"Мы готовились и ехали за победой. Мы как и все рассчитывали на победу, за которой едешь, а не просто думаешь, как прогуляться", - подчеркнул боец.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Чемпионат мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA прошел в Кисловодске в воскресенье 23 июня.

Ранее Энри Агрба в 2018 году уже завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.