Блохин: Россия и Китай понимают, что США хотят их стравить в Афганистане

После решения США о выводе своих военных сил из Афганистана Центральная Азия оказалась на пороге "новой эры", где соперничать за влияние в регионе начинают Россия и Китай, пишет The Wall Street Journal. Обе страны пытаются объединить усилия в борьбе с терроризмом и не допустить, чтобы Афганистан превратился в плацдарм для подготовки новых терактов. Но вполне возможно, что их геополитическое соперничество обострится после сокращения американского военного присутствия, отмечается в статье.

"Многие из американских специалистов конечно хотели бы стравить Россию и Китай, для них это идея фикс. Многие эти американские планировщики рассматривали Афгнистан чуть ли не ключевой территорией, которая позволила бы оказывать давление на Китай, на Россию, чтобы повлиять на баланс сил в Евразии. После того, как США потратили умопомрачительные деньги, после того, как там ничего не смог сделать 100-тысячный воинский контингент, все эти планы по контролю над Афганистаном, Центральной Азией, да и над всей Евразией, стали рассыпаться. То есть для американцев не остается выхода, кроме как постепенно сокращать там свое влияние. И конечно нужно попытаться создать мину замедленного действия, стравить обе эти силы. Да, возможно, там будут какие-то столкновения интересов между Россией и Китаем, но они не носят такой фундаментальный характер, как, например, столкновение интересов России и США, как столкновение интересов Китая и США. Думаю, цель этой публикации как раз стравить Россию и Китай. Как в России, так и в Китае все это прекрасно понимают, но взаимовыгодное сотрудничество России и Китая перевешивает любую конкуренцию, тем более в таком непростом регионе, где нужно сотрудничать", - сказал Блохин в эфире радио Sputnik.