21:25 24 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.91
  • EUR71.60
Поиск
Атана Агрба
© Sputnik

Агрба об отборе "Бача" на The Lift-Off Sessions: рады, что не отсекли

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

На многих кинофестивалях увидев страну производства, мои фильмы дисквалифицировали отметила в эфире радио Sputnik Абхазия молодой режиссер Атана Агрба.

Фильм "Бача" молодого абхазского режиссера Атаны Агрба вошел программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions.

"Я не думала, что фильм пройдет в программу The Lift-Off Sessions, потому что возникало много проблем из-за того, что Абхазия Европой не признана. С прошлым моим фильмом меня дисквалифицировали практически на 48 фестивалях. Фильм не открывался, заявка даже не просматривалась. После того как они видели страну производства, нас просто отсекали, даже не просмотрев фильм. Поэтому, для нас большая радость, что наш фильм все-таки открыли и нас взяли в программу", - отметила Агрба.  

Фильм "Бача" на абхазском языке, он повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

По теме

Фильм абхазского режиссера вошел в программу британского кинофестиваля


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дым из труб жилых домов Милана, Италия
Опасность, которая рядом: что происходит с воздухом на планете
Дань традициям: как в Испании прошел фестиваль прыжков через младенцев
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia