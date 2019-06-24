Агрба об отборе "Бача" на The Lift-Off Sessions: рады, что не отсекли

Фильм "Бача" молодого абхазского режиссера Атаны Агрба вошел программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions.

"Я не думала, что фильм пройдет в программу The Lift-Off Sessions, потому что возникало много проблем из-за того, что Абхазия Европой не признана. С прошлым моим фильмом меня дисквалифицировали практически на 48 фестивалях. Фильм не открывался, заявка даже не просматривалась. После того как они видели страну производства, нас просто отсекали, даже не просмотрев фильм. Поэтому, для нас большая радость, что наш фильм все-таки открыли и нас взяли в программу", - отметила Агрба.

Фильм "Бача" на абхазском языке, он повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.

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