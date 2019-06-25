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Максим Забалуев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Забалуев об эксгумации погибших в Абхазии: Красному Кресту нужна помощь семей и очевидцев

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Глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев на пресс-конференции в Sputnik рассказал, с какими трудностями сталкиваются при работе по эксгумации погибших во время Отечественной войны народа Абхазии представители гуманитарной миссии.

В Абхазии через 15 дней откроется лаборатория по антропологическим исследованиям, сюда приедут специалисты и будут исследовать предметы и найденные останки, сообщил Глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Он отметил, что эта работа многопрофильная, объединяет антропологические, исторические, археологические и генетические исследования.

"Необходимо обращать внимание на все детали. Нам также важно иметь доступ к семьям, к очевидцам, которые, возможно, обладают информацией, которая поможет нам проводить сопоставления и опознать останки. 25 лет спустя эта работа становиться сложнее, поэтому мы обращаемся ко всем носителям возможной информации 25-26-летней давности поделиться ей. Они имеют возможность изменить судьбу людей, пропавших без вести, их семей, которые находятся в ожидании.  Мы всегда открыты к получению новых данных, в том числе получению образцов ДНК родителей без вести пропавших, но не можем на этом настаивать. Это выбор каждого", - добавил он.

Международный Комитет Красного Креста в Абхазии планирует исследовать более 40 потенциальных мест захоронения участников Отечественной войны народа Абхазии с июня по сентябрь 2019 года, сообщил Sputnik Забалуев. Специалисты гуманитарной миссии будут проводить раскопки в Сухумском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах Абхазии.

Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено 430 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 163 из них были идентифицированы, более 260 останков все еще исследуются в лабораториях МКК.

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