Капба о фестивале SUKHUM AQUAJAZZ 2019: праздник родственных душ

Джазовый фестиваль в Сухуме уже приобрел своих поклонников, сказала специалист по связям с общественностью Абхазской государственной филармонии Арифа Капба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Четвертый Международный фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля.

"Фестиваль стал ожидаемым событием для наших меломанов. Госфилармония чаще всего занимается проектами, которые связаны с классической музыкой, но этот фестиваль, он уже имеет своих поклонников, есть те, кто его ждут", - сказала Капба в интервью Sputnik Абхазия.

По словам специалист по связям с общественностью Абхазской государственной филармонии, в этом году любителей джаза ждет много чего интересного.

"Музыканты везут прекрасную программу. Нам приятно, что приедут люди, которые нам близки по духу, которых мы считаем своими родственными душами, это ребята из Преднестровской-Молдавской республики. Они являются лауреатами международных конкурсов эстрадной, духовой и джазовой музыки. Думаю, люди с удовольствием окунутся в праздник джаза в Сухуме", - сказала Капба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа "Red Rocks", гитарист Алексей Кузнецов и другие.