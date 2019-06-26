15:12 26 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR71.38
Поиск
© Sputnik

Карди: наркозависимость не проблема одного человека

Радио
Получить короткую ссылку
34 0 0

Избавиться от наркотиков очень сложно, а сломить человека, находящегося в ремиссии, легко, сказал в эфире радио Sputnik в день борьбы с наркоманией представитель общественного движения против нарко и алко зависимости Тимур Карди.

К сожалению, в Абхазии есть граждане, которые сталкивались с этой проблемой, кто-то и живет с такими людьми, отметил Карди в эфире радио Sputnik.

"Наркозависимость - эта не проблема одного человека, а всей семьи. У нас в Абхазии семьи не маленькие. Есть созависимые люди, которые наравне с зависимым проживают все его проблемы", – сказал Карди.

Тимур Карди отметил, что даже находясь в ремиссии, есть опасность начать снова употреблять наркотики.

"Я знаю ребят, которые одни из первых попали в центр (благотворительный фонд "Аитаира", который прекратил свое существование - ред.) и прошли реабилитацию. К счастью, они до сих пор находятся в ремиссии. Хотя было очень много разных соблазнов, которые могли бы их сломить. Но они стойко держатся", - сказал Карди.

Наркоман, архивное фото
CC0
Жизнь не в кайф: личная история наркомана

По словам Тимура Карди с наркозависимостью очень сложно справиться.

"Наркомания, к сожалению, хроническое заболевание. Человек, находящийся в ремиссии, не является потребителем наркотиков, но в его голове всегда присутствует мысль, что он когда-то употреблял. Наркотик не уходит просто так, он остается в голове, мозг постоянно напоминает об этом. Ребятам, которые находятся в ремиссии, очень трудно справиться с зависимостью", - подчеркнул Карди.   

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо­том наркотических средств.  

По теме

Гражданская оборона: народ против наркотиков
Общественная палата Абхазии: наркомания – угроза нацбезопасности
Дом грез: реабилитационный центр в Гулрыпше и его "зависимые"
Теги:
наркоманы, наркотики


Главные темы

  • Наркоман, архивное фото
    Жизнь не в кайф: личная история наркомана

    День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается в мире 26 июня. О том, каково жить "под кайфом", на что толкают поиски дозы и можно ли избавиться от зависимости рассказал корреспонденту Sputnik член абхазского сообщества "Анонимные наркоманы".

    1000
  • Лавров: Вашингтон стремится к капитуляции Ирана

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном в среду 26 июня.

    11
  • Последствия селя на Роза Хуторе, 24 июня 2019
    Режим ЧС введен в Красной поляне для ликвидации последствий селя

    Из-за ливневых дождей в поселке Красная Поляна в Сочи на дорогу в районе ручья Сулимовский сошел сель, который перекрыл участок проезжей части.

    79

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Совы" и "Стрижи": кадры открытия форума "Армия-2019"
Мал, да удал: "Калашников" представил новый дрон-камикадзе "Ланцет"
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia