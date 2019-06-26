Карди: наркозависимость не проблема одного человека

Избавиться от наркотиков очень сложно, а сломить человека, находящегося в ремиссии, легко, сказал в эфире радио Sputnik в день борьбы с наркоманией представитель общественного движения против нарко и алко зависимости Тимур Карди.

К сожалению, в Абхазии есть граждане, которые сталкивались с этой проблемой, кто-то и живет с такими людьми, отметил Карди в эфире радио Sputnik.

"Наркозависимость - эта не проблема одного человека, а всей семьи. У нас в Абхазии семьи не маленькие. Есть созависимые люди, которые наравне с зависимым проживают все его проблемы", – сказал Карди.

Тимур Карди отметил, что даже находясь в ремиссии, есть опасность начать снова употреблять наркотики.

"Я знаю ребят, которые одни из первых попали в центр (благотворительный фонд "Аитаира", который прекратил свое существование - ред.) и прошли реабилитацию. К счастью, они до сих пор находятся в ремиссии. Хотя было очень много разных соблазнов, которые могли бы их сломить. Но они стойко держатся", - сказал Карди.

По словам Тимура Карди с наркозависимостью очень сложно справиться.



"Наркомания, к сожалению, хроническое заболевание. Человек, находящийся в ремиссии, не является потребителем наркотиков, но в его голове всегда присутствует мысль, что он когда-то употреблял. Наркотик не уходит просто так, он остается в голове, мозг постоянно напоминает об этом. Ребятам, которые находятся в ремиссии, очень трудно справиться с зависимостью", - подчеркнул Карди.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо­том наркотических средств.