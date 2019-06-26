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Джансух Нанба на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нанба об изменении бюджета Абхазии: львиная доля на увеличение зарплат

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Вице-премьер Абхазии, министр финансов страны Джансух Нанба на сессии парламента обозначил категорию бюджетников кому планируется изменение выплат заработной платы.

Заседание сессии Парламента Абхазии состоялось 25 июня.  

"В рамках соглашения, заключенного с Россией от 2015 года, в бюджете 2019 года планируются изменения на выплату заработной платы. Сотрудникам сферы здравоохранения (выплаты –ред.) увеличат на 15 миллионов, для занятых в сфере культуры, искусства и СМИ увеличение составит 4,5 миллиона рублей. На физическую культуру, спорт и молодежная политику – выделено дополнительно два миллиона рублей, на социальную политику - один миллион рублей", - сказал Нанба.

Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за перерасчет и увеличение заработной платы отдельным категориям бюджетников страны с 1 июля 2019 года во втором и окончательном чтении.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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