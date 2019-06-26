Такие обстоятельства: Тимур Карди о наркомании в Абхазии

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, как важно сделать выбор в пользу здорового образа жизни, насколько тема наркомании актуальна для Абхазии в беседе на радио Sputnik рассказал представитель общественного движения против нарко- и алкозависимости Тимур Карди.

"Очень многие заблуждаются, говоря "один раз попробую и больше не буду". Сейчас очень распространены синтетические наркотики, даже после первого употребления которых, человек может умереть. Они на порядок дешевле, а доступность больше", - объясняет Карди.

Представитель общественного движения против нарко- и алкозависимости рассказывает, что подталкивает молодых людей начать принимать наркотики.

"Наши ребята видят поверхностную оболочку жизни наркомана, дорогая машина, дорогая одежда. Парень, увидев такую картину, хочет попасть в этот круг, но попав туда, он не сможет самостоятельно справиться с зависимостью. Это как болото, чем больше ты шевелишься, тем глубже тебя засасывает", - сказал Карди.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборо­том наркотических средств.