Такие обстоятельства: Ирма Ануа о наркомании в Абхазии

Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала, как помочь наркозависимому человеку справиться с пагубной привычкой, какие ошибки совершают члены семьи наркомана.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В эфире радио Sputnik Абхазия врач-нарколог Ирма Ануа рассказала, бывают ли бывшие наркоманы и каждый ли из них может бросить пагубную привычку.

"У каждого наркомана наступает свой момент, когда он готов бросить и искусственно его нельзя ускорить. "Плод" должен созреть. На одном дереве растут яблоки и даже они не все одновременно созревают. То есть это все индивидуально, он должен дойти до отчаяния. Наркоман бросает тогда, когда он упал на самое дно. Он должен дойти до отчаяния, когда здоровья уже нет, денег нет, проблемы в семье, проблемы с милицией, доверия к нему нет ни у кого и он начинает понимать, что становится изгоем в обществе. И в какую-то секунду происходит еще ситуация в жизни, которая является пусковым механизмом к тому, что наркоман начинает осознавать, что есть проблемы и просит о помощи", - рассказала Ануа.

Но, отмечает врач, до этого пути, до дна, не доходят все – некоторые по пути умирают от передозировки, от несчастных случаев, от болезней, от неприятных ситуаций, драк, они попадают в тюрьму. Наркоман может не дойти до момента, когда готов остановиться, но если повезет, то дойдет, подчеркнула Ирма Ануа.