Джинджолия: детской больнице Абхазии нужен не только ремонт, ведь лечат не стены

Председатель комитета Парламента Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, какова вероятность того, что ремонт Республиканской детской больницы войдет в Инвестпрограмму на 2020-2021 годы.

Ремонт Республиканской детской больницы Абхазии может войти в Инвестпрограмму на 2020-2021 годы, рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба во вторник 25 июня. По его словам, идет активное обсуждение перечня объектов, которые должны быть включены в Инвестиционную программу 2020-2021 годов. Абхазской стороной активно предлагается включение в этот перечень детской Республиканской больницы. "Безусловно, это острый вопрос для всех граждан страны и мы озабочены этим вопросом, так как состояние этой больницы плачевное", - отметил Нанба.

Вопрос с Республиканской детской больницей зависит от финансов, считает депутат Парламента Алхас Джинджолия.

"Если денег хватает только на капремонт, о чем на последнем заседании Парламента настаивали депутаты, то речь идет о ремонте существующего здания. Существующее здание покрывает сегодняшнее население Абхазии. Если получится этот объект поставить в список инвестиционных проектов, которые финансируются российской стороной, можно было бы помечтать и о строительстве нового корпуса, чтобы больница еще лучше выглядела и для нас, и для гостей столицы, которые летом удваивают, утраивают наше население. Поэтому все зависит от финансирования", - сказал Джинджолия.

Пока, отметил депутат, больница старается своими силами сохранять порядок.

"Починили несколько палат, стояки, канализационные коммуникации. Но это эпизодические действия. Больница нуждается в благоустройстве, им нужно еще два этажа, нужно немедленно ремонтировать крышу, обустраивать прилегающую территорию. А в идеале было бы лучше перенести или больницу в поликлинику, или поликлинику в больницу, чтобы все было в одном комплексе. Это значительно облегчило бы задачу и населению, и медработникам. Но это вопрос отдаленного будущего. Сейчас, возможно, получится хотя бы поставить вопрос о капремонте. Сама Инвестпрограмма пока окончательно не утверждена, насколько мне известно, поэтому наша сторона озвучит предложение и российская сторона примет к сведению, в таком случае больницу получится включить в Инвестпрограмму ", - считает Алхас Джинджолия.

Парламентарий отметил, что на решение вопроса с детской больницей Абхазии может понадобиться сумма в размере до 100 миллионов рублей.

"Вложить деньги нужно не только в ремонт. Стены, как выяснилось, не лечат. Нужна целая программа, которая существует, но пробуксовывает ввиду нехватки врачей. Тех врачей, которые есть, надо постоянно отправлять на курсы повышения квалификации, а также медработников и средний персонал. Все эти программы тоже надо постоянно брать на бюджет", - подчеркнул Алхас Джинджолия.

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