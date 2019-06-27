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Фельдман: смысл существования НАТО - конфронтация с Россией

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Заявление президента Парламентской ассамблеи НАТО о том, что России не вернут статус наблюдателя, в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман.

Парламентская ассамблея НАТО не собирается возвращать России статус наблюдателя вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), заявила 26 июня президент ПА Мадлен Мун.

"ПАСЕ – это европейский политический институт и на него большое влияние оказывают страны, которые с Россией хотят развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество, как, например, Германия или страны Южной и Восточной Европы. А НАТО – это более проамериканская организация, плюс сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией. Естественно она будет всеми возможными средствами не только показывать свое негативное отношение к России, но и нагнетать конфронтацию для того, чтобы оправдать свое существование. Сегодня отношения между НАТО и Россией таковы, что невозможно представить, чтобы наш статус там был бы восстановлен, потому что по линии военного сотрудничества сейчас все хуже, чем с политическим и экономическим - нет взаимного доверия", - сказал Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Россия была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях организации и приостановила выплату взносов.



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