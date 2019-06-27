Фельдман: смысл существования НАТО - конфронтация с Россией

Парламентская ассамблея НАТО не собирается возвращать России статус наблюдателя вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), заявила 26 июня президент ПА Мадлен Мун.

"ПАСЕ – это европейский политический институт и на него большое влияние оказывают страны, которые с Россией хотят развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество, как, например, Германия или страны Южной и Восточной Европы. А НАТО – это более проамериканская организация, плюс сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией. Естественно она будет всеми возможными средствами не только показывать свое негативное отношение к России, но и нагнетать конфронтацию для того, чтобы оправдать свое существование. Сегодня отношения между НАТО и Россией таковы, что невозможно представить, чтобы наш статус там был бы восстановлен, потому что по линии военного сотрудничества сейчас все хуже, чем с политическим и экономическим - нет взаимного доверия", - сказал Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Россия была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях организации и приостановила выплату взносов.