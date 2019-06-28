Абрамян-Эшба признался, какое место в Абхазии притягивает его больше других

Скрипач, внук государственного и политического деятеля Абхазии Ефрема Эшба - Виктор Абрамян-Эшба в беседе на радио Sputnik рассказал о том, какие воспоминания связывают его с Абхазией.

Памятник Ефрема Ешба в Сухуме для меня магическое место, место к которому меня тянет сказал Виктор Абрамян-Эшба в эфире радио.

"Есть приятные места, а есть места, к которым тебя тянет, но это не обязательно может быть приятным, такое место - памятник моему деду. Для меня это магическое место. Не знаю почему. Может сильные впечатления детства. Когда он был открыт, мне было 17 лет, это было большое событие в жизни города. В то время не было известно, как он погиб и где он был похоронен. Была живи еще его сестра. Я очень хорошо помню, как она реагировала на открытие памятника, когда спало полотнище", - вспоминает Виктор Абрамян-Эшба.

Музыкант в беседе на радио признался, что хочет сыграть у памятника деда произведение Баха – "Чакона".

"Лет пять назад я был в доме великого классика финской музыки Яна Сибелиуса. Он для скрипачей одна из величайших фигур, его скрипичный концерт играется везде и чрезвычайно популярен. В парке его усадьбы, там его могила, у меня была скрипка с собой я начал играть Сибелиуса. Я думаю, что здесь это будет "Чакона" Баха", - сказал скрипач.

Виктор Абрамян – внук политического и общественного деятеля Абхазии Ефрема Эшба, сын младшей дочери Ефрема Лизы. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1980 году, аспирантуру – в 1983 году.

Выступает как солист с симфоническими и камерными оркестрами (Великобритания, Украина, Россия). Проводит мастер-классы во многих городах России, в США, на Международной музыкальной Академии Фонда памяти Горовица (Киев), Летней музыкальной академии "Музыка на Рейне" и "Музыка в Регенсбурге" (Германия), в университетах в Тунисе и Мексике.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.