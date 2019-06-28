Читанава о борьбе с пальмовым долгоносиком в Абхазии: неожиданный эффект

Председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава в интервью Sputnik Абхазия рассказал, какие результаты дает в Абхазии кампания по лечению крупноствольных пальм от пальмового долгоносика.

В Абхазии приступили ко второму этапу обработки пальм пестицидами.

Лечение пальм проходит в Сухуме, Гагре, Гудауте, в Очамчырском районе обработка деревьев должна начаться в ближайшие дни, проинформировал Читанава.

" В целом ситуация под контролем, обработка продолжается по принятой методике, поливаем от пяти до десяти литров в пальму с макушки - точки роста. Эфыект от лечения ярко выраженный, мы даже и не ожидали, что такой эффект может быть. С прошлого года пока не зафиксирован ни один случай расширения ареала долгоносиков, не поражена новая пальма. Все остановилось на пальмах, пораженных в прошлом и позапрошлом году. ", - отметил эколог.

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Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.