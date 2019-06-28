Оленченко о расчетах между Россией и Китаем в нацвалютах: выгода реальная

Россия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, сообщили СМИ. О смысле этого шага в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Владимир Оленченко.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что от перехода на расчеты в национальных валютах выиграют обе стороны.

"Контракт заключен не из некого чувства симпатии, а ради реальной выгоды, которую получат Китай и Россия от перехода на расчеты в национальных валютах. Страны будут здорово экономить на перерасчетах, это раз. Второе, это экономия на бюрократических функциях, которые выполняются, когда контракты рассчитываются и подписываются. Конечно, это улучшит общий фон, то есть ускорится доставка товаров, ускорится реализация контрактов и в целом будет улучшаться потребление. И плюс к этому, чем шире будет использоваться рубль в международных расчетах, тем он будет более устойчив и тем больше к нему будет доверия", ‒ отметил Владимир Оленченко.

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.