Пловец Аргун об отсутствии бассейна в Абхазии: необходим как школа и детский сад

В послевоенной Абхазии, в прибрежной стране, нет ни одного действующего бассейна. Занятия с детьми тренеры по плаванию проводят лишь в летнее время при хороших погодных условиях.

"Плаванием занимался я в России, еще в детском возрасте, любовь к этому виду спорта конечно у меня осталась, но возможность плавать у всех жителей Абхазии есть только летом в море, а реки у нас не такие глубокие чтобы плавать. У нас есть тренеры, которые профессионально занимаются с детьми спортивным плаванием, но они ограничены только летним периодом ", - сказал Аргун.

По словам Аргун бассейн для детей вещь необходимая, к примеру, как школа или детский сад.

"Не все нужно рассматривать с точки зрения бизнеса. Бассейн вещь необходимая, не обязательно чтобы его реализовал бизнесмен. Государство вполне в состоянии его построить. Не нужно смотреть на то, окупиться он или нет. Это должен быть социальный проект, как школа и детский сад. Я уверен был бы бассейн каждый второй ребенок ходил бы на плавание", - сказал Аргун.

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До 1992 года в Абхазии функционировали два бассейна – в Сухуме и в городе Ткуарчал, однако после Отечественной войны народа Абхазии, спустя 26 лет, в республике не построено ни одного бассейна.