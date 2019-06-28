Барциц: фестиваль "Апсны" в Москве – удачный формат прогулки по маленькой Абхазии

30 июня в парке "Красная Пресня" в Москве пройдет фестиваль "Апсны".

"Этот формат можно признать весьма удачным, когда тысячи москвичей и гостей столицы приходят и на протяжении всего дня гуляют по маленькой Абхазии с ее красотами, с кухней, с ее ритуалами. Достаточно упомянуть только абхазскую свадьбу, которая в прошлом году собрала несколько тысяч зрителей и проходила в режиме реального времени, когда зрители были в настоящем восторге от культуры и традиций абхазов. Это дорогого стоит. Я бы хотел подчеркнуть большую работу, которую ведет Правление Московской абхазской диаспоры и правильно выбранный вектор своей деятельности, поскольку популяризация нашей культуры, нашего образа жизни, наших ценностей, все то, что мы называем "мягкой силой" – значение этого сложно переоценить", - сказал Барциц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.