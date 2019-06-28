Такие обстоятельства: Биданок о Шакрыловских чтениях

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Доктор филологических наук, участница первых Международных Шакрыловских чтений из Майкопа Марзият Биданок в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о значении конференции и о вкладе Константина Шакрыл в кавказоведение.

"Кавказоведение как воплощение идентичности" с таким докладом выступила Марзият Биданок на конференции в Сухуме.

"Константин Шакрыл патриарх абхазской филологии. Он является не только видным деятелем абхазской культуры, абхазского языкознания, но и всего Северного Кавказа. Он очень многое сделал для становления абхазской школы. Он был не только языковедом, он был специалистом во многих отраслях, и в фольклоре, и в литературе. Константин Шакрыл для нас всех на Кавказе великий человек. Его монографии по абхазско-адыгским языкам будут иметь и оказывать большое влияние на развитие науки и кавказского языкознания", - отметила Биданок в эфире радио Sputnik.

Константин Шакрыл – один из соавторов "Русско-абхазского словаря" (1964), редактором и руководителем авторского коллектива двухтомного "Словаря абхазского языка" (1986–1987). Подготовил к изданию "Словарь бзыбского диалекта абхазского языка", "Орфографический словарь абхазского языка", "Абхазско-русский словарь".