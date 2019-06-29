Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

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Как "бер" превратился в медведя, но до сих пор живет в берлоге? Кого называли хорошим и причем тут бог солнца Хорос? Почему "окормление" никак не связано с едой, лихва - это откат, а "не мытье, так катанье" вообще пришло из системы налогообложения на Руси. Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?
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Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 должны поступить в Турцию уже в июле.
Участники саммита G20, который проходил 28 и 29 июня в Японии, обсудили проблемы в работе Всемирной торговой организации.
Введение Вашингтоном санкций в отношении Анкары из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 немыслимо, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.