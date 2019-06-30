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Танки

Легендарные танковые асы. Лавриненко, Оськин, Бурда

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Темы:
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На сегодняшний день в список имен советских танковых асов включены 184 героя. Среди них старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, полковник Александр Бурда и полковник Александр Оськин.

В наградном листе Дмитрия Лавриненко написано: “…в боях товарищ Лавриненко проявил инициативу, смелость и находчивость, наносил врагу ощутительные удары”. А в листе Александра Бурды есть строчка: “…бригада под командованием товарища Бурды отразила многочисленные атаки крупных сил танков и пехоты противника”. Александр Оськин был представлен к званию Герой Советского Союза со словами: “…показал себя дерзким, бесстрашным офицером”.

Что же скрывается за этими короткими строчками? Какие судьбы и великие подвиги?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (118)

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Теги:
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