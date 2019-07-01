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Зураб Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о новых полномочиях приставов в Абхазии: есть решение, нет возможностей

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Главный судебный исполнитель Абхазии Зураб Барциц в эфире радио Sputnik рассказал, что сегодня мешает его ведомству в полном объеме ограничивать выезд из Абхазии гражданам Абхазии, состоящим в списке должников.

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в проект закона "Об исполнительном производстве" во вторник 25 июня, которые, в частности, ограничивают выезд из страны граждан Абхазии, имеющих денежные долги.

Зураб Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В силу обстоятельств, определенных сложностей исполнение решения об ограничении выезда должников из республики сегодня мы не можем осуществлять в полном объеме. У погранвойск нет технических возможностей, а если эти возможности появятся, то они будут вынуждены ставить в ряд наших граждан при переходе через границу, чтобы каждого вводить в базу", - сказал начальник Службы судебных исполнителей Зураб Барциц.

Но при этом руководитель Службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барциц отметил, что закон есть закон, если сегодня не получается его осуществить, то скоро к этому должны прийти.

"Это нужно не только нашей службе, но и всей стране", - считает Барциц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

 

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Теги:
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