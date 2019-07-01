Агрба о фестивале "Апсны" в Москве: боялись, что всем не хватит угощений

Чем фестиваль абхазской культуры "Апсны" во второй раз порадовал своих посетителей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

30 июня в Москве в парке "Красная Пресня" прошел фестиваль "Апсны".

Глава Московской Абхазской диаспоры отметил, что фестиваль оставил много позитивных эмоций.

"Мы после первого фестиваля почти были уверены, что выбрали правильный формат, но хотели окончательно удостовериться в этом после второго фестиваля. Была очень хорошая дружественная обстановка. Я очень доволен тем, как мы сделали оповещение о фестивале, привлекали участников, зрителей и посетителей парка. Мероприятие называлось "Фестиваль абхазской культуры "Аспны", мне кажется, он в полной мере отразил все аспекты культурной жизни Абхазии: культуру еды, традиции, наши танцы, наши песни. Посетитель мог найти все, что ему интересно, в совершенно разных областях. Посетителей было очень много", - отметил Агрба.

Павильоном номер один для всех посетителей стал фуд-корт, сообщил Беслан Агрба.

"Основной поток посетителей был направлен на фуд-корт и дегустацию вин. Туда устремился основной поток, не сворачивая никуда, как только мы открыли фестиваль. Поэтому наши рестораторы, которые работали на фуд-корте, запаслись большим количеством еды и вина, но очень опасались, что не хватит на всех", - рассказал глава диаспоры.

Большим интересом также пользовалась площадка с импровизированной абхазской свадьбой, отметил Агрба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Фестиваль абхазской культуры "Апсны" вот уже второй год организовывается Московской абхазской диаспорой при поддержке Посольства Республики Абхазия в России. Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.