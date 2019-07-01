Джабаров: выражение лица Мэй на встрече с Путиным – изюминка саммита G20

"На мой взгляд, саммит прошел успешно, во всяком случае, для нашей страны это точно. Поскольку все встречи, которые планировал наш президент, состоялись. Главной из них, конечно, является встреча с Трампом. Хотя она была не полноформатной, а на полях другого международного мероприятия. Но, тем не менее, час двадцать они общались", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что лидеры России и США успели обсудить самые важные для двух стран темы.
"Мне понравилась реакция Трампа и те заявления, которые он сделал журналистам после встречи с Владимиром Путиным. Наш президент, я считаю, проявил себя с наилучшей стороны. Он очень умело, грамотно, дипломатично вел беседы со всеми участниками саммита. Я имею в виду даже встречу с Терезой Мэй, где он показал себя очень достойным политиком, который не опустился до того, до чего дошла сама Тереза Мэй. Ее каменное лицо на встрече с Владимиром Путиным – "изюминка" этого саммита, которая вызывает улыбку", - отметил Джабаров на круглом столе "Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?".