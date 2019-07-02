Касландзия рассказал, что нового на экзамене по абхазскому для кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты Абхазии, сдавшие лингвистический экзамен по абхазскому языку в 2014 году и участвующие в президентских выборах 2019 года, не будут повторно сдавать экзамен, сообщил Sputnik член лингвистической комиссии ЦИК Абхазии Алексей Касландзия.

"С тех пор форма и требования к экзамену поменялись. К примеру, в 2009 году кандидат должен был прочитать незнакомый текст, рассказать его, а затем изложить на бумаге. С 2014 года текст, который необходимо изложить письменно, другой. Его дважды зачитывает член лингвистической комиссии. Мы немного повысили требования к кандидатам и, думаю, что их необходимо будет повышать и дальше. Если сейчас мы делаем послабления в вопросах, к примеру, времен глаголов, орфографии, то в будущем этого не будет", - добавил он.

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В состав лингвистической комиссии входят известные языковеды Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации. Выборы нового президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.