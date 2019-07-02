Гварамия о школьных учебниках: изданные в Абхазии – бесплатно, в России – за свой счет

Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия в эфире радио Sputnik рассказал, какими учебниками школьников обеспечивает государство, а что родителям школьников нужно приобретать за свой счет.

Существует два направления в оснащении школ Абхазии учебниками, первое – это учебники, издаваемые в республике Министерством образования и науки, второе – те учебники, которые рекомендованы Минобразования, но издаются в России, сообщил Гварамия.

"Недостающее количество экземпляров учебников, которые издаются в Абхазии, в течение лета мы допечатываем или издаем новые учебные материалы. К началу сентября проблема нехватки таких учебников отсутствует. Что касается учебников и пособий, издаваемых в Российской Федерации, то их приобретение государство не финансирует. Это ложится бременем на родители учеников. Если в школьных библиотеках отсутствует тот или иной учебник, то родителям приходится его приобретать", - рассказал Гварамия.

По словам Дмитрия Гварамия, все абхазские учебники передаются учащимся на временное пользование на безвозмездной основе, и любые попытки получить от перепродажи таких учебников коммерческую выгоду являются незаконными.

Полную версию интервью с заместителем министра образования и науки Абхазии Дмитрием Гварамия слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.