Джения о SUKHUM AQUAJAZZ 2019: каждый год открываются новые горизонты джаза

О том, кто примет участие в джазовом фестивале SUKHUM AQUAJAZZ 2019 в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля, в пресс-центре Sputnik рассказала художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.

"Никто не ожидал, что у этого, в некой степени авантюрного проекта "Джазовый фестиваль в Абхазии", будет такая счастливая и продолжительная судьба. И каждый год – это новые музыканты, новые программы, новые горизонты джаза", - отметила Джениа.

Она рассказала, что фестиваль продолжает расширять свои географические границы. В этом году в нем впервые принимают участие музыканты из Приднестровья.

"Как правило, музыкантов ищем мы, а тут о нашем фестивале услышали в Приднестровье и давно хотели к нам попасть. В этом году все сложилось удачно, и мы пригласили прекрасных музыкантов. В первый день фестиваля выступит дикси-квинтет Liberty из Приднестровья, а во второй день джазмен Алексей Самарин со своим бэндом, в составе которого уже бессменный участник нашего фестиваля барабанщик Денис Хагба и прекрасная певица, участница пятого сезона телевизионного проекта "Голос" Валерия Гехнер", - сообщила Джениа в пресс-центре Sputnik.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.