Футболист Когония о работе радиоведущим: журналистика всегда меня привлекала

Футболист, тренер и с недавних пор радиоведущий Лаша Когония рассказал, что его привело в журналистику.

"Я пока только начинающий спортивный журналист. Чтобы называть себя им у меня пока не достаточно опыта. Мне нравится задавать такие вопросы, которые могут раскрыть заявленную тему. Я уже окунулся в спортивную среду и более менее знаю, на какие точки надо давить", - поделился Когония.

Спортсмен и радиоведущий отметил, что его всегда привлекала журналистика.

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Начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы 2 июля во многих странах мира отмечается Международный день спортивного журналиста.

В основе этого праздника лежит историческое событие: в этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.