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© Sputnik / Евгений Биятов

Ющенко: США пытаются узаконить термин "агрессия России"

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik прокомментировал доклад Пентагона, называющем Россию угрозой для Западных государств.

Россия по-прежнему представляет собой не только военную, но и политико-идеологическую угрозу для западных государств, говорится в докладе нескольких аналитических центров США, опубликованном Пентагоном.

"В США с удовольствием разыгрывают карту русофобии. Эту карту пытаются навязать и в повестку Трампу, потому что так или иначе президент США лавирует между различными силами и пытается определить свою собственную повестку. В медийном пространстве  всегда пытаются навязать, узаконить термин "агрессия России". Это шаблоны, которые пытаются сейчас узаконить в медийном пространстве против России. Естественно, доклад Пентагона идет в этом же контексте", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Россия достигла большого мастерства в своей стратегии гибридной войны и с её помощью добилась значительных успехов на мировой арене, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад Пентагона. Как отмечают авторы документа, для того чтобы дать отпор "агрессии Москвы XXI века", США необходима всеобъемлющая и комплексная стратегия, в рамках которой будут задействованы все инструменты национальной мощи.



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