Эмухвари рассказала, какие ошибки делают родители, выбирая спорт для ребенка

Насколько востребованы в Абхазии детские спортивные секции, рассказала Татьяна Эмухвари.

"В возрасте пяти-семи лет у ребенка редко возникает желание заниматься спортом, в основном это желание родителей. И родители часто не понимают, куда они хотят отдать ребенка. Мы спрашиваем, чем хотят заниматься. Родители спрашивают: "А гимнастика – это что? Это на брусьях? Нет, дети будут накачанные, как штангисты. Мы хотим в художественную гимнастику". Мы отвечаем, что у нас нет кадров для занятия художественной гимнастикой. Родители спрашивают про акробатику. Не знают, куда идут, но им это надо. Индивидуальные виды спорта, в частности, легкая атлетика менее востребованная среди родителей. Неправильная, например, позиция по отношению к боксу. Все считают, что настучат по голове, и у ребенка будет проблема с головой. Но это не так, маленьким никто не дает сразу стучать по голове, для этого есть шлем, защита и крайне редко прямые удары попадают в голову. Но травму можно получить в любом виде спорта. Одним из самых травмоопасных видов спорта считается футбол. А мы все горим, у нас вся республика занимается футболом", - рассказала Эмухвари.

Так получается, отметила Татьяна Эмухвари, что в командные виды спорта детей не всегда получается принять. Это связано с тем, что набор в них проводится в определенное время до полной комплектации, а в индивидуальные можно в любой момент.

В ДЮСШ №1 города Сухум различными видами спорта сегодня занимается 561 ребенок.

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