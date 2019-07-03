Барциц рассказал, почему сельхозпродукции Абхазии мало на внешних рынках

Почему Абхазия сегодня может представлять свою сельскохозяйственную продукцию лишь на региональных ярмарках России, что необходимо предпринять для существенного увеличения объемов экспортной продукции, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц.

Постоянно и неуклонно нарастает объем винной продукции Абхазии на российский рынок, а российский рынок – это самый дружелюбный и самый важный рынок для абхазской сельхозпродукции, отметил Барциц.

"С продукцией наших виноделов дела обстоят весьма неплохо. Помимо уже известных предприятий, таких как "Вина и воды Абхазии", "Напитки Абхазии Ко", которые уже являются маститыми участниками российского рынка с абхазской стороны, существует ряд проектов, которые сейчас находятся на стартапе, либо только пытаются проторить дорогу на внешний рынок. Мы оказываем им посильное содействие", - рассказал Олег Барциц.

Несколько иначе обстоят дела в других направлениях, связанных с аграрной отраслью, с переработкой сельхозпродукции.

"Дела обстоят не блестяще. Я не устаю заявлять, что основная цель аграрной отрасли, ее руководителя и участников – это создание широкого круга предприятий, производящих экологически чистую продукцию на современной технической базе. Если этого не произойдет, то возможности продажи абхазской продукции на внешние рынки будут достаточно ограничены, а они и сейчас не велики. А ведь это прямая экспортная выручка, это поступление в бюджет, это серьезные возможности заработать для наших предпринимателей. Необходимо работать именно в этом направлении, для чего нужен целый комплекс мер. Это и работа экспортоориентированных структур, которые сейчас трудятся совместно с Министерством экономики, Работа Торгпредства, которое продвигает абхазские бренды на внешние рынки. Необходимо серьезно повысить уровень этого сотрудничества для того, чтобы изменить существующее положение. Сейчас оно представляется достаточно скудным", - сказал торгпред.

Сегодняшние объемы экспортируемой из Абхазии сельскохозяйственной продукции дают возможность для участия республики лишь в ярмарках, проводимых в регионах России.

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