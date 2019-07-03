Барциц рассказал, почему сельхозпродукции Абхазии мало на внешних рынках

Постоянно и неуклонно нарастает объем винной продукции Абхазии на российский рынок, а российский рынок – это самый дружелюбный и самый важный рынок для абхазской сельхозпродукции, отметил Барциц.
"С продукцией наших виноделов дела обстоят весьма неплохо. Помимо уже известных предприятий, таких как "Вина и воды Абхазии", "Напитки Абхазии Ко", которые уже являются маститыми участниками российского рынка с абхазской стороны, существует ряд проектов, которые сейчас находятся на стартапе, либо только пытаются проторить дорогу на внешний рынок. Мы оказываем им посильное содействие", - рассказал Олег Барциц.
Несколько иначе обстоят дела в других направлениях, связанных с аграрной отраслью, с переработкой сельхозпродукции.
"Дела обстоят не блестяще. Я не устаю заявлять, что основная цель аграрной отрасли, ее руководителя и участников – это создание широкого круга предприятий, производящих экологически чистую продукцию на современной технической базе. Если этого не произойдет, то возможности продажи абхазской продукции на внешние рынки будут достаточно ограничены, а они и сейчас не велики. А ведь это прямая экспортная выручка, это поступление в бюджет, это серьезные возможности заработать для наших предпринимателей. Необходимо работать именно в этом направлении, для чего нужен целый комплекс мер. Это и работа экспортоориентированных структур, которые сейчас трудятся совместно с Министерством экономики, Работа Торгпредства, которое продвигает абхазские бренды на внешние рынки. Необходимо серьезно повысить уровень этого сотрудничества для того, чтобы изменить существующее положение. Сейчас оно представляется достаточно скудным", - сказал торгпред.
Сегодняшние объемы экспортируемой из Абхазии сельскохозяйственной продукции дают возможность для участия республики лишь в ярмарках, проводимых в регионах России.
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