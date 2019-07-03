Судья Банников о Кубке Багапш: объединяет народы в спорте и политике

Главный судья IX Международного турнира по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" Александр Банников отметил его значимость в интервью радио Sputnik Абхазия.

Девятый Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" проходит в Абхазии со 2 по 6 июля.

В этом году за первое место борются команды из Карачаево-Черкесской республики, Донецкой народной республики, Славянска-на-Кубани, Волгограда, Шахты, Беслана и Докучаевска. Абхазию представляет сборная республики.

"Хороший турнир, можно сказать, и спортивное и политическое событие. Он способствует установлению интернациональных взаимоотношений, новых знакомств, теплому общению и дружбе между различными территориями. Турнир международный, здесь представители России, ДНР. Я считаю, что руководство Госкомспорта очень правильно подходит к проведению турнира. Сохраняют память о таком великом человеке, как Сергей Багапш и занимаются политическим объединением людей", - сказал Банников.

Более подробно беседу вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.