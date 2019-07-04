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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале "Толстой": показатель наших возможностей

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Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, какое значение для театра имеет участие в престижном фестивале "Толстой", который пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.

Труппа Русского драматического театра отправится в пятницу 5 июля на гастроли в Тульскую область для участия в фестивале "Толстой" в Ясной поляне. На суд зрителя будет представлен спектакль "Хаджи-Мурат", отобранный экспертной комиссией фестиваля.

Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале "Толстой": "Хаджи-Мурат" в отличной форме

"Ажиотаж вокруг спектакля огромный. Билеты на наш спектакль были проданы через час после того, как поступили в продажу. Я знаю, что огромное количество людей не сможет попасть на представление. Факт того, что театр едет на такой фестиваль – это показатель наших возможностей и того, что наше искусство востребовано не только в Абхазии, но и за ее пределами. Наш продукт конкурентоспособен, а это показатель качества," – отметил Хинтба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Театральный фестиваль "Толстой" пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.

"Толстой" – международный театральный фестиваль под открытым небом.

Ясная Поляна – уникальная русская усадьба, родовое имение Льва Николаевича Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, и здесь же, на краю оврага под сенью деревьев, был похоронен.

Сейчас музей-усадьба "Ясная Поляна" – это крупный музейный комплекс, признанный культурный центр мирового значения. 

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


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