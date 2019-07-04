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Вианор Ашба.
© Sputnik Илона Хварцкия

Ашба об открытии памятника бойцам "Горца": работали в жару и в дождь, чтобы успеть

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Командир батальона "Горец", Герой Абхазии, Вианор Ашба в эфире радио Sputnik рассказал, как шло строительство памятника погибшим бойцам батальона "Горец" на горе Ахбюк.

"Личный состав батальона "Горец" оказал большую помощь в строительстве памятника. Бойцы работали в жару и в ливень, чтобы успеть открыть его. Работы еще будут продолжены, планируем облицевать сам памятник, а на мемориальной плите будут написаны имена погибших", - сказал Ашба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Открытие памятника погибшим в Июльской операции на горе Ахбюк
© Foto / очевидец
Памятник погибшим в Июльской операции открыли на горе Ахбюк

4 июля 1993 года в ходе июльской наступательной операции батальон "Горец" выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк.

В тот день Министерство обороны Абхазии поставило задачу перед батальоном укрепиться на горе. Гора Ахбюк имела стратегическое значение при освобождении Сухума, Цугуровки, Каман и других районов. Взятие горы позволило бы развивать наступление на оккупированный вражескими войсками Сухум.

Не успел вылетевший из Гудауты вертолет "МИ-8" приземлиться на горе, как из засады открыли огонь грузинские гвардейцы. Вертолет был обстрелян из гранатометов и загорелся. Выпрыгивая, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. Из 46 человек осталось в живых 17 человек, позже из них несколько погибло от полученных ранений и ожогов, без вести пропало 5 человек.

Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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