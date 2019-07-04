Ашба об открытии памятника бойцам "Горца": работали в жару и в дождь, чтобы успеть

"Личный состав батальона "Горец" оказал большую помощь в строительстве памятника. Бойцы работали в жару и в ливень, чтобы успеть открыть его. Работы еще будут продолжены, планируем облицевать сам памятник, а на мемориальной плите будут написаны имена погибших", - сказал Ашба.

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4 июля 1993 года в ходе июльской наступательной операции батальон "Горец" выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк.

В тот день Министерство обороны Абхазии поставило задачу перед батальоном укрепиться на горе. Гора Ахбюк имела стратегическое значение при освобождении Сухума, Цугуровки, Каман и других районов. Взятие горы позволило бы развивать наступление на оккупированный вражескими войсками Сухум.

Не успел вылетевший из Гудауты вертолет "МИ-8" приземлиться на горе, как из засады открыли огонь грузинские гвардейцы. Вертолет был обстрелян из гранатометов и загорелся. Выпрыгивая, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. Из 46 человек осталось в живых 17 человек, позже из них несколько погибло от полученных ранений и ожогов, без вести пропало 5 человек.