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Александр Чичин
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Чичин: Ватикан мог бы стать посредником в разрешении кризиса в Сирии

Радио
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Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Александр Чичин в эфире радио Sputnik отметил, что Ватикан мог бы стать посредником в разрешении сирийского кризиса.

Путин в ходе визита в Италию 4 июля посетил Ватикан, где встретился с папой Римским Франциском.

Папа Римский Франциск
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
Путин встретился с Папой Римским

В католической общине России обращают внимание, прежде всего, на гуманитарный аспект предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска и ждут от переговоров поиска совместных путей решения экологических, миграционных, социальных и других глобальных проблем, а также защиты традиционных ценностей и гонимых христиан в мире. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

"В нынешнее время, когда больший политический хаос и принижение роли ООН, то такой институт, как церковь, Ватикан (более двух с половиной миллиардов исповедует католицизм), важный источник влияния. Ватикан часто бывает посредником очень трудных кризисов в Латинской Америке. Почему, например, это не может быть применено к Сирии? Здесь роль Ватикана может быть существенной. Думаю, этот вопрос будет обсуждаться на встрече Путина и Франциска", - сказал Чичин.

 

Теги:
Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)


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