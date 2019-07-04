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© Foto / их личного архива Сергея Ченнык

Ченнык: учения НАТО в Черном море – прикрытие для корабля-разведчика

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Военный эксперт Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik выразил мнение, что французский корабль в Черном море собирает данные по снабжению российской военной группировки в Сирии.

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

"Учения флотов НАТО в Черном море – это операция прикрытия для действий корабля-разведчика. Если корабль будет контролировать проход российских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, через которые осуществляется основное снабжение российской военной группировки в Сирийской Арабской республике, то действия этого корабля в данном случае будут направлены на попытку контроля в регионе. Для Франции регион Сирии, Северной Африки - сфера их традиционного влияния. По легенде учений этот разведывательный корабль особо и не нужен", - отметил Ченнык в эфире радио Sputnik.

 

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Теги:
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