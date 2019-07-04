Ченнык: учения НАТО в Черном море – прикрытие для корабля-разведчика

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

"Учения флотов НАТО в Черном море – это операция прикрытия для действий корабля-разведчика. Если корабль будет контролировать проход российских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, через которые осуществляется основное снабжение российской военной группировки в Сирийской Арабской республике, то действия этого корабля в данном случае будут направлены на попытку контроля в регионе. Для Франции регион Сирии, Северной Африки - сфера их традиционного влияния. По легенде учений этот разведывательный корабль особо и не нужен", - отметил Ченнык в эфире радио Sputnik.