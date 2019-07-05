Габулова: страх сказать "нет" родом из детства

Страх сказать "нет" связан с детскими переживаниями, хотя человек этого не помнит, но в нем остался этот детский опыт, сказала Габулова в эфире радио Sputnik.

"Есть такие люди, которым трудно сказать "нет". Трудно при этом чувствовать себя комфортно и спокойно, они иногда уходят от ответа. Отказывая кому-либо в чем-либо, человек зачастую чувствует себя виноватым, не хочет быть плохим для кого-то. Кроме того, он боится потерять отношения с другим человеком. Так почему же огромное количество людей не может сказать "нет"? Чаще всего это связано с детскими переживаниями, которые человек не помнит, но у него есть этот детский опыт. Возможно, это связано с манипулированием ребенком, когда ему говорят: "Я тебя не буду любить, если ты так не сделаешь". В итоге складывается такой сценарий у ребенка, что если он скажет "нет", то это очень плохо, и это входит в подсознание человека", - рассказала Габулова в эфире радио Sputnik.