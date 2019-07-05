Джазмен Самарин: "психанул" так, что понравилось ездить в Абхазию

Джазмен Алексей Самарин, участник Международного фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019 рассказал в эфире радио Sputnik о том, благодаря кому состоялось его знакомство с Абхазией.

"У меня друзья здесь (в Абхазии- ред.). Мариам и Армен Мерабовы постоянно приезжают в Сухум, они очень любят этот город, страну, все, что здесь находится, море, солнце. Мы созвонились, Мариам спросила о том, что я делаю. Я сказал, что хочу к ним приехать. "Самарин, давай, психани!",- сказала мне Мариам. Я так "психанул", что мне очень понравилось. Когда есть возможность, приезжаю сюда", - сказал Самарин.

Полную версию беседы вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной филармонии. В первый день фестиваля 3 июля, перед зрителями выступил дикси-квинтет Liberty из Приднестровья. 5 июля состоится концерт джазмена Алексея Самарина со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер.

Международный джазовый фестиваль проходит в Абхазии в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.