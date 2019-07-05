Спасатель Ардзинба: путь до места происшествия самый волнительный

О работе спасателей и о том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться, в интервью радио Sputnik Абхазия в день образования МЧС рассказал старший оперативный дежурный центра управления силами МЧС Абхазии Ахра Ардзинба.

Сегодня в Сухуме прошли торжественные мероприятия в честь создания МЧС Абхазии.

Старший оперативный дежурный центра управления силами МЧС Абхазии Ахра Ардзинба в ведомстве работает с первых дней. В беседе на радио Sputnik он поделился своими переживаниями и трудностями, с которыми он сталкивается.

"Самый волнительный момент для меня - путь до места происшествия. По пути ты начинаешь осознавать, представлять то, с чем столкнулся пострадавший. Какие у него травмы, в каком он состоянии. Представляешь, как он может отреагировать на ситуацию. Главная наша задача - вовремя доехать, не опоздать, ведь нас по пути не всегда пропускают водители, важно не создать аварийную ситуацию", - сказал Ардзинба.

По словам Ардзинба, он никогда не жалел о том, что пришел работать в МЧС и связал свою жизнь со спасением жизни людей.

"Спасатель - это работа 24 часа в сутки, связанная с риском для жизни, но я никогда не думал оставлять ее, работа - уже часть моей жизни. Оставить ребят, которым ты доверяешь жизнь, сложно, ведь мы уже стали одной семьей", - подчеркнул Ардзинба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В 2006 году 4 июля указом президента Сергея Багапш было создано Управление по чрезвычайным ситуациям. В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям.