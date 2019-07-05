Гражданин и начальник: Ахра Ардзинба о работе в МЧС Абхазии

Программа радио Sputnik "Гражданин и начальник" - разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.

В 2006 году 4 июля указом президента Сергея Багапша было создано Управление по чрезвычайным ситуациям. В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

О работе сотрудников МЧС Абхазии и о том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться в день рождения спасательного ведомства страны, рассказал старший оперативный дежурный центра управления силами МЧС Абхазии Ахра Ардзинба.

"После того как окончил университет, я услышал, что создается спасательное ведомство и набираются сотрудники, так я попал в МЧС Абахзии и вот уже тринадцать лет на службе. Утром, приходя на работу, настраиваешь себя на то, что что-то за день может произойти и ты должен быть готов ко всему, но когда ты сталкиваешься с опасностью, машинально делаешь то, чему ты обучен, только потом приходит страх и осознание произошедшего", - отметил Ардзинба.

Спасатель - эта работа, 24 часа в сутки связанная с риском для жизни, говорит Ардзинба, но несмотря на все, не думал оставлять работу, отметил он.

"Я никогда не думал оставлять ее, работа - уже часть моей жизни. Оставить ребят, которым ты доверяешь жизнь, сложно, ведь мы уже стали одной семьей", - подчеркнул Ардзинба.