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Сергей Елевич
© Sputnik / Томас Тхайцук

Елевич о баскетболе: чтобы стать хорошим спортсменом нужно "спать с мячом"

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О том, как тренировочный процесс влияет на результат и что необходимо для того, чтобы стать хорошим баскетболистом, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Высшей школы тренеров по баскетболу Санкт-Петербурга, заслуженный тренер РСФСР и мастер спорт СССР Сергей Елевич.

Чтобы повышать свое мастерство в спорте, нужно любить свое дело и делать это каждый день, отметил Елевич в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"В первую очередь, чтобы стать хорошим баскетболистом, нужно "спать с мячом", надо все время с ним находиться. Многие выходцы из NBA с мячом ходят и в школу, и по улицам, не расстаются со своим другом. Друг у них - мяч. Великие игроки в независимости есть у них тренировка или нет, все равно приходят и тренируют себя. Это важный аспект, который позволяет этим игрокам очень долго играть, по той причине, что они очень за собой следят. Чтобы повышать свое мастерство, нужно любить свое дело и делать это каждый день", - сказал Елевич.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В рамка девятого международного турнира по баскетболу среди мужских команд на "Кубок памяти Сергея Багапш" в Сухуме прошел тренерский мастер-класс от директора Высшей школы тренеров по баскетболу Санкт-Петербурга, заслуженного тренера РСФСР и мастера спорта СССР Сергея Елевича.

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Теги:
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