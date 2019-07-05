Такие обстоятельства: джазмен Алексей Самарин и певица Валерия Гехнер

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Участники Международного джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019 Алексей Самарин и Валерия Гехнер рассказали в эфире радио Sputnik о том, как увлеклись джазом, о своих творческих предпочтениях и абхазской публике.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной филармонии. В первый день фестиваля 3 июля перед зрителями выступил дикси-квинтет Liberty из Приднестровья. 5 июля состоится концерт джазмена Алексея Самарина со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер.

Международный джазовый фестиваль проходит в Абхазии в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.