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Такие обстоятельства

Такие обстоятельства: джазмен Алексей Самарин и певица Валерия Гехнер

© Sputnik
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Участники  Международного джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019 Алексей Самарин и Валерия Гехнер рассказали в эфире радио Sputnik о том, как увлеклись джазом, о своих творческих предпочтениях и абхазской публике.

Поем и показываем: смотрите как на радио Sputnik дали джазу
© Sputnik / Акоп Кущян
Поем и показываем: смотрите как на радио Sputnik дали джазу

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной филармонии. В первый день фестиваля 3 июля перед зрителями выступил дикси-квинтет Liberty из Приднестровья. 5 июля состоится концерт джазмена Алексея Самарина со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер.

Международный джазовый фестиваль проходит в Абхазии в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.

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Теги:
джаз


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