Дополнительное время: Сергей Елевич о баскетболе

В рамка девятого международного турнира по баскетболу среди мужских команд на "Кубок памяти Сергея Багапш" в Сухуме прошел тренерский мастер-класс по баскетболу от директора Высшей школы тренеров по баскетболу Санкт-Петербурга, заслуженного тренера РСФСР и мастера спорта СССР Сергея Елевича.

Ведущий программы "Дополнительное время" Лаша Когония в эфире радио Sputnik узнал, что необходимо для того, чтобы стать хорошим баскетболистом, как тренировочный процесс влияет на результат, и зачем мастер спорта Сергей Елевич вернулся бы в обратно в Абхазию.

Директор Высшей школы тренеров по баскетболу Санкт-Петербурга сообщил, что у каждого тренера из Абхазии при желании будет возможность посетить его семинары в России.

"Тем, кто прошел здесь семинар, мы выдадим диплом под эгидой Федерации баскетбола России. Чтобы они имели возможность и в последующем приезжать, я оставил все свои координаты. В сентябре у нас будет семинар в Краснодаре, и я с удовольствием приму абхазских тренеров", - отметил Елевич.

Бывший тренер сборной России Сергей Елевич отметил, что готов вернуться в Абхазию и провести мастер-класс, если хоть у одного местного тренера будет желание.