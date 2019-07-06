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"Черные риелторы": метод захвата долей

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Однажды вы проснетесь в своем доме не одни. Незнакомцы, которые ворвались в квартиру, отныне будут жить с вами. Вы попытаетесь доказать свою правоту, но закон встанет на их сторону. Реальные истории кошмара наяву в Москве и других городах страны. Есть ли шанс вырваться из ада – в первом эпизоде сериала "Черные риелторы".

Один из самых распространенных методов, который используют "черные риелторы", – это захват жилплощади. Квартирные рейдеры охотятся на собственность, разделенную между владельцами на доли. Они покупают часть недвижимости, заселяются сами или заселяют своих сообщников и изводят владельцев, превращая их жизнь в каждодневное мучение. Добиться правды в таких ситуациях практически невозможно – "черные риелторы" юридически подкованы и всегда находят лазейки в законодательстве.

Герои нашей истории – семья Тимошиных – как и многие другие жертвы квартирных рейдеров, не думали, что когда-то столкнутся с этой проблемой. По стечению обстоятельств одной долей их московской квартиры завладел мошенник, но Тимошины решили не сдаваться просто так…

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