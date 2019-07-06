Страх смерти

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, суицидологом Ксенией Чистопольской и медиаменеджером Ириной Кедровской, пережившей ситуацию, которая изменила ее отношение к смерти, разбираемся, нужно ли бороться со страхом смерти, как в этом помогают вера и погребальные ритуалы и что нужно оставить после себя на Земле для вечной жизни?