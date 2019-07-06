Страх смерти

Слушайте и бойтесь правильно!
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Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, суицидологом Ксенией Чистопольской и медиаменеджером Ириной Кедровской, пережившей ситуацию, которая изменила ее отношение к смерти, разбираемся, нужно ли бороться со страхом смерти, как в этом помогают вера и погребальные ритуалы и что нужно оставить после себя на Земле для вечной жизни?
Слушайте и бойтесь правильно!
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Показ спектакля "Хаджи-Мурат" в постановке Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в рамках фестиваля "Толстой" в Ясной Поляне пройдет в субботу 6 июля.
Российского журналиста не аккредитовали на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне и не объяснили причину.
В IX Международном турнире по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" принимали участие восемь команд.