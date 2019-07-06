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Танки

Известные танковые сражения: Домпэр, Арракур, Студзянки

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Ключевые танковые столкновения, изменившие ход Второй мировой: разгром немецких войск в боях у деревни Домпэр, удары из тумана в битве при Арракуре и крупнейшее танковое сражение в истории Польши – битва под Студзянками.

Исход лета 1944 года. В Европе успешно открыт и действует Второй фронт. В боях в Нормандии немецкие войска потеряли более 2 тысяч танков. Потери войск союзников в бронетехнике вдвое серьезнее, но их преимуществом были артиллерия и авиация.

Уступая по количеству танков, а порой испытывая нехватку горючего, союзные войска продолжали атаки. Одними из главных столкновений стали бои у деревни Домпер, поставившие "черный рекорд" по однодневным потерям танков для вермахта, битва при Арракуре, после которой из 262 немецких танков уцелели только 62, и сражение под Студзянками, лёгшее в основу фильма "Четыре танкиста и собака".

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