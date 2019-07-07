Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из России

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Почему следует опасаться массовых репрессий российских спортсменов после очередного заявления Всемирного Антидопингового Агентства? И откуда надежда на то, что "Отстранение 2.0" не произойдет? Почему Месси вновь не смог выиграть титул за сборную Аргентины? Это футболист не способен привести сборную к победе, или сборная не дает ему стать чемпионом?
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Наибольшие очаги распространения американской бабочки в Абхазии наблюдаются в Гулрыпшском, Очамчырском и Сухумском районах.
В ОБСЕ поддержали политику Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии, расценив ее как направленную на мирное разрешение конфликта, и призвали Россию отозвать признание независимости двух республик.
Геоэколог Кристина Барциц создает из бумажной лозы тару для экологически чистой продукции, которую производит у себя на дому. О том, как бумажное плетение вдохновило геоэколога открыть свое семейное дело и как семья Барциц пропагандирует экологически чистые продукты, читайте в репортаже Sputnik.