19:13 07 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR71.66
Поиск
© Sputnik

Мы все умрем: генетические мутации как угроза человечеству

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

В конце марта ученые открыли ранее неизвестное заболевание – миоглобинопатию. Из-за сбоя в генах постепенно атрофируются мышцы, и человек медленно умирает. Можем ли мы предотвратить подобные генетические "поломки"? А если нет, значит ли это, что будет рождаться все больше детей с ДНК-мутациями и мы все умрем?

Частота серьезных отклонений, вызванных "поломкой" генов, составляет 1-2%. Несмотря на это, сам факт возникновения опасных генных мутаций пугает нас.

О большинстве наследственных заболеваний стало известно относительно недавно - в последние 15-20 лет после открытия генома человека. Именно поэтому ученые признают, что на самом деле генетических отклонений намного больше. Просто они еще не все открыты.

Итак. Что влияет на возникновение ДНК-мутаций? Что делать, если с каждым годом будет рождаться все больше детей с генетическими отклонениями? Стоит ли человечеству всерьез опасаться деградации генома? На эти и другие вопросы эксперт ответил в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Местные рыбаки ловят рыбу на озере Лушяй недалеко от литовского города Игналина
Мужское хобби: как рыбачат в разных странах мира
Один в поле воин: как мастер из Пакуаша создает лук и стрелы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia